Adana yangın son dakika: Adana'da orman yangını neden çıktı? Adana Pozantı yangın nedeni Adana'da orman yangını bir ay içinde üçüncü kez gerçekleşti. Adana iline bağlı Pozantı ilçesinde meydana gelen yangın, 9 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde çıktı. Engebeli bir arazide oluşan yangına 400 personel, 53 arazöz, 18 su tankı müdahalesini sürdürüyor. Peki, Adana Pozantı'da lçıkan yangının nedeni nedir?

Daha önce iki kez yaşanan yangın, Adana'daki ormanlık alanları ve içindeki canlıları yok ediyor. Önceki yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde durulurken Adana Pozantı'da çıkan yangının nedeni nedir? pozantı'daki yangında can kaybı var mı? İşte detaylar...

ADANA'DAKİ ORMAN YANGINI NEDENİ NEDİR?

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Pozantı Belediyesi Başkanı Mustafa Çay, yaptığı açıklamada, "Yangına hem karadan hem havadan müdahalelerimize rağmen havanın da rüzgarlı olmasıyla beraber şu saatler itibariyle Belemedik Tabiat Parkı ve mahallemize ulaşmış durumda" diye konuştu.

Sabotaj ihtimali üzerinde soruşturmanın devam ettiğini belirten Pozantı Belediye Başkanı Çay, "Çünkü birkaç noktada yangın seyretmeye başlayınca bu ihtimalin yüksek olduğu görüldü" ifadelerini aktardı.

CAN KAYBI VAR MI?

Adana'da bir ay içinde üçüncü defa orman yangını yaşandı. Başkan Çay, "Yangına karadan çok fazla müdahale etme şansımız yok. Havadan ne yapabilirsek o yapılıyor. Havadan yapılan müdahalelerinde şu ana kadar yeterli olmadığını hepimiz gözümüzle görüyoruz. Geçmiş olsun diyoruz, Pozantımız için çok üzücü bir gün yaşıyoruz. 11 yıldır belediye başkanıyım böylesine büyük yangını Pozantı hiç görmedi" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Başkan Çay, "Kaymakamımız Adana Valimiz Süleyman Elban'dan aldığı talimat doğrultusunda şuan yaklaşık 200'e yakın ikametin boşaltma çalışmasını yürütüyoruz. Havada kararacağı için bunun bizi çok zorlayacağını düşünüyoruz" dedi. Diğer yandan yangın bölgesinden herhangi bir can kaybı haberi gelmedi.