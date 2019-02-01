Adana Yakınları Eve Bayrak Astı

Askere uğurlanırken kazada ölen genç, üniversite öğrenimini dondurmuş (EK)

YAKINLARI EVE BAYRAK ASTI

Askeri birliğine teslim olamadan trafik kazasında hayatını kaybeden Haydar Ateş'in Karataş ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki baba evine yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı. Evin yan tarafındaki depo binasında duvara yazılı olan 'Acılar masal olsun' yazısı ile 'Yiğit Haydar' yazıları dikkat çekti. İlçedeki çok sayıda esnaf da Haydar Ateş için iş yerlerine Türk bayrağı astı.

Kaynak: DHA