Adana'ya Mayıs ayında kar yağdı
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Adana'ya Mayıs ayında kar yağdı

Adana'ya Mayıs ayında kar yağdı Göller Yaylası sakinleri bayram sabahına kar yağışı ile uyandı Adana'nın Kozan İlçesine bağlı Göller Yaylası'na gece boyunca etkili olan fırtınanın ardından sabaha karşı kar yağdı.

24.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:35

Adana'ya Mayıs ayında kar yağdı

Göller Yaylası sakinleri bayram sabahına kar yağışı ile uyandı

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesine bağlı Göller Yaylası'na gece boyunca etkili olan fırtınanın ardından sabaha karşı kar yağdı. Mayıs ayında kar sürprizi yaşayan yayla sakinleri bayram sabahına kar yağışı ile uyandı.

Kozan ilçesinin doğası ve yapay gölleri ile kendine hayran bırakan Göller Yaylası'na giden vatandaşlar, bayram sabahına kar yağışı ile uyandı.

Mayıs ayında kar yağışı ile bayram sabahını karşılayan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o anları kayda alırken eşsiz doğa manzaraları oluştu.

Yaylalarda bayramı geçiren vatandaşlar kar yağışı ile büyük şaşkınlık ve heyecan yaşadı.

Adana'ya Mayıs ayında kar yağdı

Kaynak: İHA

Manşet

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