Adana'ya giriş-çıkışlar yasaklandı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların gece yarısından itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların gece yarısından itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. Yasak kapsamında Adana il sınırına gelen araçlar, teker teker polisler tarfından kontrol edildi, ikameti Adana'da olmayan kente alınmadı.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel araçların kente giriş- çıkış yasağı saat 00.00 itibariyle uygulanmaya başlandı. Kentin giriş-çıkışlarında önlem alan polis ve jandarma ekipleri, ikameti Adana'da olmayanların kente girişine izin vermedi. Yasak ilan edildiği sırada yolda olduğunu belirten Doğan Sil, ikametinin Niğde'de olduğunu, Adana'ya da kızını görmek için geldiğini ancak kente girişine izin verilmediğini söyledi. Eşinin de kızının yanında olduğunu anlatan Sil, kente alınmayınca mecburen Niğde'ye gideceğini dile getirdi.

Konya'dan memleketi Diyarbakır'a gitmek için yola çıktığını aktaran Mehmet Sarı ise "Eşim ve çocuklarım orada. Onları almak için gitmem gerekiyordu. Ama şu anda olağanüstü halden dolayı gidemiyorum" dedi. İkametinin Konya'da olduğunu ifade eden Sarı, mecburen Konya'ya dönüş yapacağını kaydetti.

Güvenlik güçleri, kent giriş-çıkışlarında İçişleri Bakanlığı'nın tebliğ ettiği araçlar ve ikameti Adana'da olanların kente girişine izin veriyor.

Kaynak: DHA