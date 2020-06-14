Adana'ya giriş çıkışlar sınırlandırıldı
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Adana'ya giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Adana'da, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplantı çağrıları yapılması üzerine milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı.

Adana'ya giriş çıkışlar sınırlandırıldı
14.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:03

Adana'da, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplantı çağrıları yapılması üzerine milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca toplantı, gösteri ve yürüyüşler de 15 gün süreyle yasaklandı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, TBMM'nin 4 Haziran 2020 tarihli oturumunda; CHP İstanbul eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari eski Milletvekili Leyla Güven'in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa'nın 84. maddesine göre milletvekilliklerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla Adana'da bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı bilindiğinden, bu tür eylemlerin kentte düzenlenmesi durumunda karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlar arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, korona virüs (Covid-19) ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde kişiler arası teması arttıracağı öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu tür eylemlerin ilimizde düzenlenmesi durumunda kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, korona virüs ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde, kişiler arası teması arttıracağı, bu vesile ile salgınının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amacıyla; muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesinin sağlanması, yapılması planlanan basın açıklamalarının yalnızca parti binaları içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılması, yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama, park/bahçelere çadır ve stant kurulması gibi eylem/etkinliklere hastalığın yayılmasına neden olacağından müsaade edilmemesi, milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş ve çıkışları Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 13 Haziran 2020 tarih ve 71 sayılı kararıyla 15 Haziran 2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren 15 gün süre ile sınırlandırıldı. Bu ve benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, halk sağlığı, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği nedeniyle, milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş çıkışları 15 Haziran 2020 günü saat 00.01'den 29 Haziran 2020 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle sınırlandırılmıştır" denildi.

Adana il sınırları içerisinde basın açıklamalarının yalnızca parti binalarının içinde veya önünde araç ve yaya trafiğini engellemeden 50 kişiyi geçmeyecek sayıda sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla düzenlenebileceği, bunun dışında her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinliklerin 15 Haziran 2020 günü saat 00.01'den 29 Haziran günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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