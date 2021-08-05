Adana'ya düşen yıldırımlarda 3 kişiyi yaralandı, ormanda yangın çıktı
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Adana'ya düşen yıldırımlarda 3 kişiyi yaralandı, ormanda yangın çıktı

Adana'ya düşen yıldırımlarda 3 kişiyi yaralandı, ormanda yangın çıktı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Öztaş - Haberler | Güncel

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde aniden başlayan sağanaktan korunmak için bir ağacın altına sığınan 3 kişi, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde aniden başlayan sağanaktan korunmak için bir ağacın altına sığınan 3 kişi, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Farklı noktadaki ormanlık alana düşen yıldırımlar da yangınlara neden oldu.

İlçenin dağlık bölgelerinde saat 18.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Eyüplü Mahallesi'nde Rıza (52) ve eşi Yıldız Kuruoğlu (43) ile komşuları Ahmet Karasakallı (66), aniden başlayan yağmurdan korunmak için bir ağacın altına sığındı. Bu sırada ağaca yıldırım isabet etti. Kuruoğlu çifti ile Karasakallı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ORMAN YANGINI ÇIKTI

Öte yandan, saat 19.00 sıralarında Aksaağaç Mahallesi'nin dağlık alanlarına da yıldırımlar düştü. Ormanlık alanlarda yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.


Adana'ya düşen yıldırımlarda 3 kişiyi yaralandı, ormanda yangın çıktı
Adana'ya düşen yıldırımlarda 3 kişiyi yaralandı, ormanda yangın çıktı
Adana'ya düşen yıldırımlarda 3 kişiyi yaralandı, ormanda yangın çıktı
Adana'ya düşen yıldırımlarda 3 kişiyi yaralandı, ormanda yangın çıktı
Adana'ya düşen yıldırımlarda 3 kişiyi yaralandı, ormanda yangın çıktı
Adana'ya düşen yıldırımlarda 3 kişiyi yaralandı, ormanda yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Öztaş

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