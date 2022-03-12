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Adana'ya da kar yağdı

İhlas Haber Ajansı - Umutcan İşledici - Güncel
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Adana'ya da kar yağdı Kar yağışını şaşkınlık ve sevinçle karşılayan vatandaşlar, kısa süreli yağışı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı Adana'da kent merkezinde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.

Adana'ya da kar yağdı

Kar yağışını şaşkınlık ve sevinçle karşılayan vatandaşlar, kısa süreli yağışı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı

ADANA - Adana'da kent merkezinde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesinin ardından merkez Çukurova, Sarıçam ve Seyhan ilçelerine kısa süreli kar yağdı. Bu yağış, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Kar görülmesine pek alışkın olunmayan kentte bazı vatandaşlar, kısa süreli yağışı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Adana'ya da kar yağdı

Adana'ya da kar yağdı

Adana'ya da kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Güncel

Medya, Adana, kar, Güncel, Haberler

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