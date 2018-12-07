Adana'ya "Bio Teknik Araştırma ve Uygulama Merkezi" Kurulacak

Adana'da Akdeniz meyve sineğine ve tarım zararlarıyla mücadele amacıyla "Bio Teknik Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulacak.

Toplu mücadele konusunda gerçekleştirilen çalışmalarla planlanan projeler, Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Meyve ve sebze üretiminde önemli bir sorun olan Akdeniz meyve sineği mücadelesinde biyoteknik mücadele esaslı, çevreci ve sürdürülebilir yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla Çukurova Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteğine başvurusu yapılarak ön mütabakatı imzalanan "Bio Teknik Araştırma ve Uygulama Merkezinin Kurulması" projesinin eş finansman çalışmaları değerlendirildi.

Toplantı, Akdeniz meyve sineği ve tarım zararlılarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve çalışmalar, ilaçlama tarihleri, biyoteknik tuzak asımı ve mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesinin ardından, konu hakkında fikir alış verişinde bulunulmasıyla son buldu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Murat Süzen, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin'de katıldı. - ADANA