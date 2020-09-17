Adana'ya 26 milyon liralık yeni yatırım AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana'nın 7 ilçesine, yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, halı saha ve spor salonlarından oluşan toplam 23 tesis yapılması için protokol imzalandığını söyledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana'nın 7 ilçesine, yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, halı saha ve spor salonlarından oluşan toplam 23 tesis yapılması için protokol imzalandığını söyledi.

Başkan Ay, yaptığı açıklamada, yeni yatırımlar için, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'yla Adana'ya toplam 26 milyon lira değerinde, yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, halı saha ve spor salonlarından oluşan toplam 23 tesisin yapımı için protokol imzalandığını belirtti.

Başkan Ay, önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak yatırımları şöyle sıraladı:

"Spor Toto Başkanlığı ile ilçe belediyelerimiz arasında yapılan protokolle, Yüreğir ilçemize yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, 2 spor salonu ve 10 halı saha, Aladağ ilçemize 3 halı saha, Tufanbeyli ilçemize 2 halı saha, Feke ilçemize spor salonu ve Karaisalı ilçemize gençlik merkezi yapılacak. Ayrıca, Spor Toto Başkanlığı tarafından Ceyhan ilçemize spor salonu ve Seyhan ilçemize de gençlik merkezi yapılacak." - ADANA

Kaynak: İHA