Adana'ya 22 milyon liralık yatırım

Adana'da olası sel taşkınlarının önlenmesi amacıyla 2 ayrı bölgede drenaj kanalı ıslahı ile İmamoğlu ilçesinde ek sulama projesinin ihalesinin yapıldığı bildirildi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, yaptığı açıklamada, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki, Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesinden geçen Dağılhan Deresi ve Metal Sanayi Sitesi ile Orta Ölçekli Sanayi Sitesi arasından geçen Kamışlı Deresi'nin ıslahı projesi ile İmamoğlu ilçesindeki 'Ek Saha Sulamaları ve P4 Pompaj Takviyesi' projelerinin ihalesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapıldığı belirtti.

Söğütlü Mahallesinde, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini tehdit eden Dağılhan Deresi ıslah edilecek. 10 milyon liraya malolacak proje kapmasında, proje güzergahı boyunca 2 bin 290 metre uzunluğunda, 10 metre taban genişliğinde, 3,75 metre yüksekliğinde, ön yüzü kabartmalı (petek desenli) betonarme duvarlı kanal ve 7 adet menfez yapılacak.

Metal Sanayi Sitesi ile Orta Ölçekli Sanayi Sitesi arasından geçen Kamışlı Deresi ıslahı projesinin de ihalesi yapıldı. Kamışlı Deresi'nin olası bir sel taşkınında her iki sahilinde bulunan işyerleri ve yerleşim yerlerinin korunması amaçlanıyor. 5 milyon liraya malolacak proje kapsamında, kanalın etrafına 720 metre uzunluğunda beton ağırlık duvar ile bir adet yaya köprüsü yapılacak.

7 milyon liraya ihalesi yapılan 'İmamoğlu Sulaması Ek Sahalar Proje Yapımı' kapsamında ise, Adana'nın kuzey doğusunda, Ceyhan, İmamoğlu, Sarıçam ve Kozan ilçeleri sınırları içerisinde bulunan toplam 37 bin hektar alan ve 'P4 Pompaj Takviyesi' ile de Kozan sulama sahasında ek olarak 550 hektar alan Yedigöze Barajı'ndan sulanacak. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı