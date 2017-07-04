Adana'ya "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı"

Adana'da 15 Temmuz şehitleri anısına yaptırılan park, darbe girişiminin birinci yılında açılacak.



Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atakent Mahallesi'nde inşa edilen, Merkez Park'tan sonra Adana'nın ikinci büyük parkı olma özelliğini taşıyan "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı", hain darbe girişiminin birinci yılında hizmete girecek. 54 dönümlük alan üzerine kurulan parkta, planetaryum, temalı çocuk oyun alanları, gezinti yolları, yürüyüş ve koşu parkuru gibi yapıların yanı sıra Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun canlandırılacağı alan da olacak.



Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, parkın Adana için ilkleri barındırdığını belirtti.



Yapılan ihaneti asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Çelikcan, şunları kaydetti:



"15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı adını verdiğimiz parkımızla ülkemize kast eden hainleri ve ihanetlerini hafızalarda sürekli diri tutacak, o gece destan yazan aziz milletimizin kutlu mücadelesini nesiller boyu aktaracağız. Parkımızın içerisinde 15 Temmuz'da milletimizin destansı direnişini simgeleyen bir anıtımızın da açılışını gerçekleştireceğiz. Şanlı tarihi destanlarla dolu olan bu millet bir gecede dünyaya vatan ne demektir bir kez daha gösterdi. Vatanı, bayrağı, milleti, ezanı için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."