ADANA Vitamin deposu dikenli incir serinletiyor

Vitamin deposu dikenli incir serinletiyor

Adana'da sıcaktan bunalanlar, seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan dikenli incirle serinlik arıyor.

Anavatanı Güney Afrika olan ve kıraç- kireçli topraklarda yetişen küçük saksılarda kaktüs olarak yetiştirilen, doğal ortamda dev ağaçlar şeklinde büyüyen dikenli incir, Çukurova Bölgesi'nde büyük ilgi görüyor. Vücut direncini artırıp sindirim sistemini çalıştıran ve 'Hint inciri' olarak da adlandırılan dikenli incir, tanesi 1 liradan tezgahlarda satılıyor. Üzerindeki dikenli kabuk tabakası temizlenip seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan organik dikenli incir, serinlemeye çalışan kişilerce tüketiliyor.

Adana sıcağında soğuk tüketilen dikenli incir satıcısı Mesut Yılmaz (46), Çok şükür satışlarımız iyi. Bunun sebebi ise dikenli incirin vitamin deposu olması ve kalp, mide hastalığa başta olmak üzere birçok hastalığa iyi gelmesi. Vitamin deposu diye boşa demiyoruz. Tanesi 1 TL'den günde yaklaşık 400 tane satıyorum. Yakında fiyatlar 50 kuruşa kadar düşerö dedi. Dikenli inciri çok sevdiğini ve bu meyvenin her yaz Adanalılar için vazgeçilmez olduğunu belirten Sümeyye Kardaş ise 'Sıcaklardan bunaldıkça her köşe başında bulabileceğimiz tezgahlarda dikenli incirle serinliyorumö dedi.

Kaynak: DHA