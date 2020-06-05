Adana Veteriner Hekimler Odası: Tavuk yiyin, mutlu olun
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana Veteriner Hekimler Odası: Tavuk yiyin, mutlu olun

Adana Veteriner Hekimler Odası: Tavuk yiyin, mutlu olunADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, koyun ile dana etinden daha ucuz ve daha çok protein içeren tavuk etinin, mutluluk hormonu serotonin salgılayan triptofan içerdiğini belirterek "Tavuk etiyle ilgili kamuoyunda söylenen...

05.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:37

Adana Veteriner Hekimler Odası: Tavuk yiyin, mutlu olun

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, koyun ile dana etinden daha ucuz ve daha çok protein içeren tavuk etinin, mutluluk hormonu serotonin salgılayan triptofan içerdiğini belirterek "Tavuk etiyle ilgili kamuoyunda söylenen tüm olumsuzluklar spekülasyon. Ben bir veteriner hekim olarak çocuklarıma tavuk yediriyorum, başkaları da çekinmesin lütfen. Tavuk yiyin mutlu olun" dedi.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kentte yılda 20 milyon etlik tavuk üretildiğini söyledi. Yeni tip koronavirüs sürecinde bağışıklığı güçlendirmek için en ucuz proteinin tavukta bulunduğunu söyleyen Başkan Köse, "Tavuk etinin protein değeri kuzu ve dana etine göre daha fazla. Tavuk etinde serotonin salgılayan triptofan miktarı hepsinden fazla. İnsanlar yerlerse mutlu olurlar. Serotonin salgısı için gereken triptofan oranı kuzu ve dana etinden daha fazla. Bu hormon, mutluluk hormonudur. Tavuk eti yiyen insanlarda bu hormon salgılanır ve mutlu olurlar" dedi

KÜMESLER SÜREKLİ DENETLENİYOR

Tavuk üreticilerinin yüksek ısı ve elektrik maliyeti nedeniyle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Köse, spekülasyonlara ilişkin de şunları söyledi:

"Tavukların antibiyotikliği olduğu, 45 günde yetiştiği ve orjinallerine göre daha erken piştiğine yönelik söylentiler var. Bunların hepsi spekülasyon. Günümüzdeki tavuklar 20- 25 yıllık çaprazlanmış- melezlenmiş bilimsel çalışmaların ürünüdür. Bunların hiçbir zararı yok. Günümüz tavuklarının daha erken pişmesinin sebebi de kas yapılarının daha yumuşak olmasından kaynaklanmaktadır. Kolajen biraz daha fazla olabilir ama o da yararlıdır. Hormon asla doğru değildir. Kaldı ki ilaç ve hormon kullanmak üretici için daha pahalı bir iştir. Hepsini yakalayıp iğneyle hormon yapmak da mümkün değildir. Yapılsa bile antibiyotik kalıntısının cezası çok ağırdır. Tüm üretim tesisleri ve kümesler, veterinerler ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından sürekli denetlenmektedir."

Köse, "Ben bir veteriner hekim olarak çocuklarıma güvenle tavuk yediriyorum. Vatandaşlarımız da yemekten çekinmesin" diye konuştu.

Adana Veteriner Hekimler Odası: Tavuk yiyin, mutlu olun

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı Haber
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı
Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış
Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hasan Polatkan Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Libya Antalya Haziran Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Adana Veteriner Hekimler Odası: Tavuk yiyin, mutlu olun - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 10:39:02. #1.14#
title