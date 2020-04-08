Adana Veteriner Hekimler Odası Kontrolden geçmiş, damgalı eti tercih edin
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Adana Veteriner Hekimler Odası Kontrolden geçmiş, damgalı eti tercih edin

Adana Veteriner Hekimler Odası: Kontrolden geçmiş, damgalı eti tercih edinADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kırmızı et tüketiminin yüksek olduğu Adana'daki kesimhanelerde, hijyen önlemlerinin alındığına dikkat çekti.

08.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:54
Adana Veteriner Hekimler Odası Kontrolden geçmiş, damgalı eti tercih edin

Adana Veteriner Hekimler Odası: Kontrolden geçmiş, damgalı eti tercih edin

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kırmızı et tüketiminin yüksek olduğu Adana'daki kesimhanelerde, hijyen önlemlerinin alındığına dikkat çekti. Köse, "Vatandaş, kırmızı et satın alırken, mutlaka veteriner hekim kontrolünden geçmiş, damgalı etleri tercih etmeli? dedi.

Türkiye'de, koronavirüs salgınından sonra her alanda gerekli tedbirler alınmaya devam ediliyor. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse, kırmızı et tüketiminin yoğun olduğu Adana'da, ruhsatlı kesimhanelerde tüm hijyen kurallarına uyulduğunu belirtip, maske, eldiven ve koruyucu giysiler ile işlem yapılan etlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini söyledi. Et tüketmenin bağışıklık sistemi açısından önemli olduğunu vurgulayan Köse, "Kesimhanelerde hijyen kurallarına uymak çok önemlidir. Çünkü virüs eksi 20 derecede yaşayabiliyor? diye konuştu.

Vatandaşın kırmızı et satın alırken, mutlaka veteriner hekim kontrolünden geçmiş, damgalı etleri tercih etmesi gerektiğini belirten Köse, kaçak kesilmiş etlerde riskin daha fazla olabileceğini söyledi.

'KAVURDUKTAN SONRA SAKLANMALI'

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutması gerektiğini ve beslenmenin önemli olduğunu anlatan Nihat Köse, kırmızı etin de özellikle protein zenginliğinden dolayı önemli besin olduğunu kaydetti. Etin güvenilir yerlerden satın alınması ve doğru pişirilmesi gerektiğini dile getiren Köse, "Kesimhanelerde şu anda kendi bünyelerinde çalışan ve devlet tarafından görevlendirilen 2 veteriner hekimi bulunuyor. Onlar görevlerinin başında duruyorlar. Bu tesise giren herkesin ateşleri ölçülüyor ve hijyen kuralları eksiksiz uygulanıyor. Bu tür kesimhanelerden çıkan et güvenlidir. Ama her şeye rağmen vatandaşlarımız aldıkları eti kavurduktan saklamalıdır. Çünkü koronavirüs 60 derece üstünde yaşayamıyor. Bu iyi bir önlem olur" dedi.

Adana Veteriner Hekimler Odası Kontrolden geçmiş, damgalı eti tercih edin

Kaynak: DHA

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Adana Veteriner Hekimler Odası Kontrolden geçmiş, damgalı eti tercih edin
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