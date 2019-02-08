Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yerli Tavuk Firmaları Desteklenmeli

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, yakın zamanda bölgenin önemli tavuk firmalarından birinin konkordato ilan ettiğini hatırlatarak, devletin, tavukçuluk sektörünü yeterli desteklenmemesi halinde yerli firmaların kapanacağı ve yabancı sermayenin sektöre girişiyle beyaz et fiyatının yükseleceğini söyledi. Köse, Yerli üretimin sonuna kadar desteklenmesi hayati önem taşımaktadır dedi.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse, halkın, kırmızı etin yüksek fiyatı nedeniyle protein ihtiyacının büyük kısmını tavuk etinden karşıladığını kaydetti. Önlem alınmazsa tavuk eti tüketiminde de sıkıntılar çekileceğini savunan Köse, tavuk firmalarının artık fason çalıştığını, bunun da maliyetlerin artmasından kaynaklandığını söyledi. Köse, bazı tavuk firmalarının konkordato ilan etmesi üzerine devlet tarafından bazı önlemler alındığını ve bunun gelişerek, sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

'FİYATLAR SERBEST PİYASADA FAZLASIYLA YÜKSELİR'

Türkiye'de tavukçuluk sektörünün yeteri kadar desteklenmemesi durumunda tavuk kıtlığı yaşanmasa da yerli üreticiler maliyetlerini kurtaramadığı için piyasadan çekilirken, onların yerine gelen yabancı sermayeyle ucuz ve sağlıklı tavuk bulmanın zorlaşacağını kaydeden Nihat Köse, şöyle konuştu

Yem fiyatları arttı. Bunun karşısında tavuk fiyatları aynı oranda artmadı. Tavuk firmaları maliyetlerinin altında satış yapmak durumunda kaldılar. Bu da bir firma için sürdürülebilir bir şey değildir. Tavukçuluk sektörü ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu için beyaz etin fiyatının yükselmesi insanların protein ihtiyacını yeterli şekilde karşılayamamasıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle devletimizin mutlaka tavukçularımızı desteklemesi gerekiyor. Eğer ülke olarak yeterince tavuk üretemez duruma gelirsek ileride tüketecek sağlıklı tavuk bulamayabiliriz. Türkiye'de önlem alınmaz ise belki tavuksuz kalmayız ama yerli firmalarımız batar ve yerini yabancı sermaye alır. Adana'da batan firmanın yerini Brezilyalı bir firma aldı. Bu durum tavukçulukta tekelleşmeyi beraberinde getirir. Fiyatlar da serbest piyasada fazlasıyla yükselir. Yerli üretimin sonuna kadar desteklenmesi bundan dolayı hayati önem taşımaktadır.

Kaynak: DHA