: Adana ve Şanlıurfa'daki dolandırıcılık operasyonunda 17 tutuklama

18.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 18.01.2020 10:39

Adana ve Şanlıurfa'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 43 zanlıdan 17'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, 14 Ocak'ta, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik operasyonunda, 11 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 43'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı. 26 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatılmış, 14 Ocak'ta haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüphelinden 32'si Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlarla yakalanmıştı.

Şüphelilerin telefonla ulaştıkları 24 kişiyi 603 bin lira dolandırdığı tespit edilmiş, polisin, yaptığı çalışmayla zanlıların vatandaşlardan ele geçirmeye çalıştığı 212 bin liraya da bankadaki işlem sırasında bloke koydurduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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