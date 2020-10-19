Adana ve Osmaniye için kuvvetli sağanak uyarısı

Adana ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, saat 19.00'a kadar Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskın, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran