Adana ve Osmaniye'de şehitlikler ziyaret edildi
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Adana ve Osmaniye'de şehitlikler ziyaret edildi

Adana ve Osmaniye'de şehitlikler ziyaret edildi
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Adana ve Osmaniye'de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitliklere karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Adana ve Osmaniye'de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitliklere karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Adana'da Vali Süleyman Elban, Asri Mezarlığındaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Şehit yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Elban, "Bu cennet vatan için bedel ödeyerek şanlı bayrağımızı göklerde özgürce dalgalandıran tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların vatanımız ve milletimiz uğruna yapmış olduğu fedakarlık, milletimizin sinesinde ebediyen yaşayacak." ifadesini kullandı.

Elban, şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın ailesini de ziyaret etti.

Osmaniye'de de Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, askeri ve mülki erkan Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua eden Vali Yılmaz ve protokol üyeleri, şehit yakınlarının Kurban Bayramı'nı kutlayarak başsağlığı diledi.

Adana ve Osmaniye'de şehitlikler ziyaret edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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