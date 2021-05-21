İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi

Adana'daki camilerde, cuma namazı sonrasında İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

Adana'daki camilerde, cuma namazı sonrasında İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Zulüm Cezasız Kalmaz" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Adana'da vatandaşlar da cuma namazı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak kentteki camilerde namaz kıldı.

Başta Sabancı Merkez Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde cuma namazı öncesi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua okundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun