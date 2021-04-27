Adana ve Osmaniye'de iki günde 4'ü çocuk 5 kişi boğuldu
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Adana ve Osmaniye'de iki günde 4'ü çocuk 5 kişi boğuldu

Adana ve Osmaniye'de iki günde 4'ü çocuk 5 kişi boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana ve Osmaniye'de iki günde 4'ü çocuk 5 kişi sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

Adana ve Osmaniye'de iki günde 4'ü çocuk 5 kişi sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sümbül Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar sulama kanalında sürüklenen bir kişiyi gördü. Hemen Can-Kur ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri suda sürüklenen genci karaya çıkardı. Ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılıp kalbi yeniden çalıştırılan genç Yüreğir Devlet Hastanesine getirildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen genç kurtarılamayarak öldü. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin isminin Yusuf Casim (20) olduğu belirlendi.

Havaların ısınmaya başladığı Adana ve Osmaniye'de son boğulma olayı ile birlikte iki günde 4'ü çocuk olmak üzere 5 kişi boğuldu. - ADANA

Adana ve Osmaniye'de iki günde 4'ü çocuk 5 kişi boğuldu
Adana ve Osmaniye'de iki günde 4'ü çocuk 5 kişi boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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