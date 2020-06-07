Adana ve Osmaniye'de çıkan 5 orman yangını söndürüldü
Adana ve Osmaniye'de çıkan 5 orman yangını söndürüldü.
07.06.2020 20:05 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:05
Adana ve Osmaniye'de çıkan 5 orman yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir, Sarıçam ilçesinde iki ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlar, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangınlarda yaklaşık 6 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA