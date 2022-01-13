Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
AA / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Adana ve Mersin'in yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

MERSİN (AA) - Adana ve Mersin'in yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Akçatekir Yaylası'nda yağışlar sonrası kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.

Belediye ekiplerince yayla yollarındaki trafiğin rahat sağlanması için kar küreme çalışması yapıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde de dün akşam başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği Taşoluk, Köseçobanlı, Demirözü, Konur, Yamasu, Dayıcık ve Kuskan mahallelerinin yollarında temizlik çalışması yürüttü.

Ekipler, yolda mahsur kalan bir kamyoneti de halatla çekti.

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AA / Yalçın Taşlıalan - Son Dakika Haberleri

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