Adana ve Mersin için sağanak uyarısı
Adana ve Mersin için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Adana ve Mersin için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Mersin'in iç ve yüksek kesimleri ile Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Pozantı, Karaisalı, Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olmasının öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
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