Adana ve Mersin'de vatandaşlar karın tadını çıkardı
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Adana ve Mersin'de vatandaşlar karın tadını çıkardı

Mersin ve Adana'da kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimler vatandaşların akınına uğradı.

29.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:03
Adana ve Mersin'de vatandaşlar karın tadını çıkardı

ve 'da kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimler vatandaşların akınına uğradı.

Hafta sonunu fırsat bilenler, bin 300 rakımlı Mersin'in ilçesindeki Karboğaz mevkisine gelerek kar topu oynayıp kayarak gönüllerince eğlendi.

Öte yandan Adana'nın Pozantı ilçesinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Pozantı ilçesinin Gökbez Mahallesi'ne bağlı bin 700 rakımda bulunan Armutoluğu Yaylası'nda beyaz kar örtüsü güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA
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