Adana ve Mersin'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Adana ve Mersin'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

16.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:08
Adana ve Mersin'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Adana ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Adana ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Adana'da, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu iş yerleri, marketler, pazar yerlerinde denetim faaliyetleri sürdürüldü.

Denetimlere ilişkin açıklamada bulunan Vali Süleyman Elban, koronavirüsle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Toplum sağlığını korumak amacıyla denetim faaliyetlerinin kentin her noktasında süreceğini kaydeden Elban, "Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı mücadelemizden zaferle çıkmak, bizlerin alacağı tedbirlerle mümkün. Tek bir kişinin tedbirsizliği, tüm çabalarımızı boşa çıkarabilir. O yüzden sağlımız için sevdiklerimizin sağlığı için hepimiz için kurallara uymak zorundayız." ifadesini kullandı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde de belediyeye ait ekipler cadde ve sokakları dezenfekte etti. Ekipler, toplu kullanım alanlarında temizlik çalışmalarını da sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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