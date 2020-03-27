Adana ve Mersin'de Kovid-19 tedbirleri Adana ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bir çok mahalle, park ve kamu kurumlarının yanı sıra belediye otobüslerini de dezenfekte ediyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentte 100 noktaya dezenfektan standı da yerleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, halkın koronovirüs konusunda uzmanlara ve bilim insanlarına güvenmesi, bu çerçevede yapılan açıklamalara göre önlem almaları gerektiğini söyledi.

Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenler, koronavirüs salgını ile mücadeleye katkıda bulunmak için mobil dezenfekte robotu ile yüz koruyucu maske yaptı.

Okul Müdürü Fazlı Aşcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz robotu, silahlı kuvvetlerimiz için öncelikli olarak mermi, füze atar halde tasarlamıştık. Ancak gündemimizde koronavirüs olduğu için mobil dezenfekte robotuna dönüştürdük. Şu anda bir tane ürettik. Bu robot girilemeyecek yerlere girerek rahat bir şekilde ortamı dezenfekte eder durumda." diye konuştu.

Sağlık personelinin kullanması için yüz koruyucu maske yaptıklarını da kaydeden Aşçıoğlu, "İstendiğinde, malzeme ve imkan sağlandığında günde 100 tane üretebiliriz. Bizim ürettiğimiz maskeler sağlık personelinin yüz hijyenini birebir koruyor. Yüz koruyucu maskeler, dışarıdan gelen teması önlemek için tasarlandı." dedi.

Mersin

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) sürdürdü. Terminalin 5 bin 888 metrekare kapalı alanı ile açık alanları ilaçlandı.

Ekipler, belediye bünyesinde hizmet veren kafeleri ve siyasi partilerin binalarını da dezenfekte etti.

Toroslar Belediyesi de vatandaşların el hijyeni sağlayabilmesi için ilçe genelindeki ATM'lere dezenfekte ünitesi yerleştirdi. Ünitelerin çevresine Kovid-19'a ilişkin uyarıcı afişler de asıldı.

Mezitli Belediyesi ekiplerince de kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, sağlık merkezleri, eczaneler, otobüs durakları ve parklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA