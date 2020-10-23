Adana ve Mersin'de Kovid-19 denetimi yapıldı
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Adana ve Mersin'de Kovid-19 denetimi yapıldı

23.10.2020 16:51 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:54
Adana ve Mersin'de Kovid-19 denetimi yapıldı

Adana ve Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adana ve Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda helikopter destekli denetim yaptı.

Araçlarında, maske takmadıkları helikopterden tespit edilen sürücü ve yolcular, uygulama noktasında durduruldu.

Tedbirler hatırlatılan ve para cezası uygulanan kişilerin karantinada olup olmadıkları da kontrol edildi.

Maske takmadığı için ceza yazılan sürücü Saim Şengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolda su içtim. Maskeyi ön tarafa bıraktım, sonra takmayı unuttum. Denetime takılmışız. Helikopteri fark etmedim." dedi.

Mersin

Mersin'de de Toroslar Belediyesi ekipleri, market, fırın ve pastanelerde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

İşletme sahiplerine ve müşterilere Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgi veren ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat etiketlerini de inceledi.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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