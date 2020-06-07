Adana ve Mersin'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı Adana ve Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında dışarı çıktı.

Adana ve Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında dışarı çıktı. Uygulamada, 14.00-20.00 saatlerinde getirilen serbestlikle Adana'da parklara ve Seyhan Nehri kıyısına giden vatandaşlar yürüyüş yaptı. Çay bahçelerinde de bir araya gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak vakit geçirdi. Vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde polisler de denetim yaparak, sık sık sosyal mesafe uyarısı yaptı. Mersin Sokağa çıkan vatandaşlar, sahil bandında yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar vakitlerini palmiye ağaçlarının altındaki banklarda sohbet ederek geçirirken, bazıları da oltalarıyla balık tutmayı tercih etti. Akdeniz Kaymakamlığı ekipleri vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram etti. Polis ekipleri de devriye görevinde vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Kaynak: AA