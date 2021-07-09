ADANA VE KAHRAMANMARAŞ'TA FETÖ OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA

ADANA ve Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ADANA ve Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütünün gizli haberleşme yöntemlerinden olan sabit büfe ve ankesörlü hatlardan ardışık olarak arama yaptığı, KHK ile kapatılan 'Sameder' isimli dernekte faaliyet gösterdiği, örgüt hiyerarşisi içerisinde kod adı kullandığı, mahrem yapı içerisinde bulunan örgüt mensupları ile irtibatının bulunduğu, kapatılan Bank Asya hesaplarında örgütün talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu öne sürülen ve yakalanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhislerinde adının geçtiği belirlenen 6 kişi tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana'da 5, Kahramanmaraş'ta ise bir adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Her iki ilde yapılan baskınlarda Ahmet T. (31), Kazım İ. (42), Hatice Ş. (31), İbrahim K. (47), Yalçın T. (46) ile Ramazan U. (28) gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan Ahmet T.?nin, Çukurova Üniversitesi'nde öğrenciyken okul konseyi başkanı olduğu, lise düzeyindeki zeki öğrencileri askeri okullara hazırladığı, örgüt elebaşının kitaplarını okuttuğu ve mahrem imamlarla görüşme yaptığı belirlendi. Kazım İ.?nin ise örgütün kapatılan dershanelerinde müdür yardımcılığı yaptığı ve öğretmenlerden örgüte gönderilmek üzere para topladığı, Bank Asya'da hesap artırımında bulunduğu tespit edildi.

HESAP ARTIRIMI YAPMIŞLAR

Emniyete götürülen şüphelilerden Hatice Ş.?nin ise büyük bölge örgütçü sorumlusu olduğu ve kentteki kadın öğrencilerle ilgilendiği, örgüt elebaşının çağrısıyla Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı saptandı. Adana'da aktif görevde polis memuru Ramazan U.?nun ise mahrem imamlarla ardışık aramayla irtibat kurduğu tespit edildi. KHK ile kapatılan 'Sameder' isimli dernekte faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerden İbrahim K. ile Yalçın T.?nin de örgüte bağış adı altında para gönderdiği, Bank Asya'da hesap artırımında bulunduğu ve mahrem imamlarla görüşme yaptığı saptandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet T. tutuklandı, Kazım İ. ve Ramazan U. ev hapsi cezasına çarptırıldı, Hatice Ş., İbrahim K. ve Yalçın T. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı