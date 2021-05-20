Adana ve Kahramanmaraş için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı
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Adana ve Kahramanmaraş için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

Adana ve Kahramanmaraş için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana'nın yüksek kesimleri ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana'nın yüksek kesimleri ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden sonra rüzgarın, Adana'nın yüksek kesimlerindeki ilçeleri Saimbeyli ve Tufanbeyli ile Kahramanmaraş'ın kuzeyindeki ilçeleri Göksun, Afşin, Elbistan ve Ekinözü'nde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
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