Adana ve Kahramanmaraş için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana'nın yüksek kesimleri ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.