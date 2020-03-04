: Adana ve istanbul'da fetö operasyonu 9 gözaltı kararı

04.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:50

Adana ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

ADANA ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. FETÖ'nün gizli haberleşme kanalı Bylock kullandığı öne sürülen 9 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı Bylock kullandığı iddia edilen 9 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana ve İstanbul'da 9 adrese baskın düzenledi. Şafak vakti evlere giren ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul'da gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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