Adana ve Hatay'daki trafik kazaları kameraya yansıdı

21.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:32

Hatay'da kaza yapan aracın savrularak yolda bekleyen yayaya ve Adana'da minibüsün motosikletliye çarpması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Hatay'daki kazada yan yoldan gelen aracın vurması sonucu savrulan hafif ticari araç, karşıya geçmek için refüjde bekleyen yayaya çarptı. Havada savrulan yaya ise önce bariyere sonra yere çarparak yaralandı.

Adana'daki kazada ise ışıklı kavşakta kırmızı ışıkta geçen motosikletliye minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kazalar ise Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı KGYS kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA