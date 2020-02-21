Adana ve Hatay'daki trafik kazaları kameraya yansıdı
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Adana ve Hatay'daki trafik kazaları kameraya yansıdı

Hatay'da kaza yapan aracın savrularak yolda bekleyen yayaya ve Adana'da minibüsün motosikletliye çarpması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

21.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:32
Adana ve Hatay'daki trafik kazaları kameraya yansıdı

'da kaza yapan aracın savrularak yolda bekleyen yayaya ve 'da minibüsün motosikletliye çarpması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Hatay'daki kazada yan yoldan gelen aracın vurması sonucu savrulan hafif ticari araç, karşıya geçmek için refüjde bekleyen yayaya çarptı. Havada savrulan yaya ise önce bariyere sonra yere çarparak yaralandı.

Adana'daki kazada ise ışıklı kavşakta kırmızı ışıkta geçen motosikletliye minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kazalar ise Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı KGYS kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA
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