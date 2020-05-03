Adana ve Hatay'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan doğum günü sürprizi
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Adana ve Hatay'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan doğum günü sürprizi

Adana ve Hatay'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan doğum günü sürprizi
03.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:56

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Adana ve Hatay'da 5 yaşındaki iki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Adana ve Hatay'da 5 yaşındaki iki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Adana'nın Pozantı ilçesi Akçatekir Yaylası'nda, Ali ve Emel Bülbül çifti, doğum günü olan kızları Zeynep'e sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pasta alamadı.

Durumu, Vefa Sosyal Destek Grubu'na ileten ve kızları için pasta talep eden çiftin isteği geri çevrilmedi.

Grup bünyesindeki zabıta ekipleri, pasta alıp Bülbül ailesinin evine gitti.

Doğum günü sürprizi karşısında şaşıran Zeynep, zabıta ekibine teşekkür etti.

Hatay'da küçük Elif'e doğum günü sürprizi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 5 yaşındaki Elif Türkoğlu'na doğum günü sürprizi yapıldı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde kalan Elif'in ailesi, pasta alamayınca Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı'nın talimatıyla küçük kıza pasta götürdü.

Evin kapısında doğum günü kutlanan Elif ve ailesi yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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