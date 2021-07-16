Adana ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlenen program, İstiklal Marşı'yla başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği halka hitabı, meydandaki ekranlardan izletildi.

Adana Valiliği himayesinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" düzenlendi.

Programda konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, 15 Temmuz'da milletin tarihte hiç görmediği, hiç yaşamadığı cinayetler ve ihanetle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi ile milletin inancına da darbe vurduğunu kaydeden Elban, şöyle konuştu:

"FETÖ denen hain örgütün Pensilvanya'da bulunan hain başı, güya bir örgüt, bir cemaat kılıfıyla, ama kaynağını, emrini, planlamasını, yabancı istihbarat örgütlerinden alarak, bu vatanı bin yıldır yurt tutmuş milletimizi bu topraklardan silebilmek için onların maşası olmuş ve hedefine bu milleti, bu devleti, bu vatanı koymuştur. Biz yıllarca darbe görmüş bir milletiz. Darbe hep doğrudan insanımızı hedef almaz. Darbe olduğu zaman insanların sokakta olmadığı bir zamanda sokaklara tanklar çıkar belli kişiler çıkar ve insanların sokağa çıkmasını engeller ve darbe oldu diye söylerler. Eğer çok ihtiyaç duyarlarsa insanlara değil hava ateş ederler. 15 Temmuz akşamı bizim karşılaştığımız şey, gerçekten bu milletle bir hesaplaşmaydı ve doğrudan millet hedef alınmıştı. Korkutmaya yönelik değil doğrudan F-16 uçaklarıyla insanlara bomba kusuluyordu."

Mersin

Mersin'de düzenlenen "Demokrasi Yürüyüşü" etkinliğinde de vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Vali Ali İhsan su ve eşi Zeliha Su, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı etkinlikte katılımcılar, mehteran takımının marşlarına eşlik etti.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, İl Müftüsü Şaban Kondi de dua etti.

Vali Su, meydandaki konuşmasında, 15 Temmuz'da milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, darbe girişime karşı dik durduğunu belirterek, "Her zaman, hangi durum olursa olsun tek vücut olarak, birlik ve beraberlik içerisinde vatanımızı müdafaa etmeye, milletimizle beraber bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkmaya kararlıyız. Bu kararlı duruşumuz kıyamete kadar devam edecektir." diye konuştu.

Hatay

Hatay'da da Cumhuriyet Meydanı'nda programı düzenlendi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Bu milletin iradesini, hiçbir darbenin yıkamayacağını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz akşamında yollarda, sokaklarda, meydanlardayız. O gece vatan için, millet için, devlet için gözünü kırmadan şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluklar diliyorum. Unutmadık, unutmayacağız. O gece bu milletin tanklarıyla, bu milletin toplarıyla, uçaklarıyla üzerimize gelenleri unutmayacağız. Bu ihaneti asla unutmamalı, çocuklarımızı mutlaka hatırlatmamız lazım. O gece tüm cesaretleriyle tankların, tüfeklerin önüne çıkan yiğitleri de unutmamak gerekir. Bu millet çok ihanetler gördü, bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz, çok çetin mücadelelere girdik ve çetin savaşlar gördük. Herkes bu milletin ferasetinin yüksekliğinin farkına vardı. Bu milletin ferasetinden gerçekten korkunuz, bu millet vatana ihaneti fark ettiği an, din ve mezhep ayrımı yapmadan, herhangi bir siyasi görüş ayrımı yapmadan, bu milletin kanından oluşan Türk bayraklarını alarak caddelere, sokaklara, meydanlara çıktılar ve bu darbe girişimini engellediler."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği halka hitabı izlendi.

Daha sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Konservatuvarının dinletisi gerçekleştirildi.

Ardından İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından şehitler için dualar edildi, Hatay İl Müftülüğü İlahi Grubu'nun seslendirdiği ilahiler dinlendi.

Programda, Antakya Medeniyetler Korosu da sahne aldı.

Osmaniye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, protokol mensupları ile vatandaşlar, Devlet Bahçeli Meydanından mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada, saygı duruşu bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından dua yapıldı.

Mehteran gösterisi yapılmasının ardından gençlerin sancak koşusunda getirdiği Türk Bayrağı, Vali Erdinç Yılmaz'a teslim edildi.

Vali Yılmaz, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un ordu içinde örgütlenmiş FETÖ terör örgütünün anayasal düzeni yıkmaya, vatanı kastetmeye kalkıştığı hain ve alçak darbe girişiminin bertaraf edildiği gün olduğunu belirtti.

Bayrağa hiçbir gücün el sürmeye yeltenemeyeceğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanettir. Fetöcü hainler, her karış toprağı kanla sulanan güzel ülkemizi ele geçirmeye kalkıştıkları o gece senaryosu haince yazılan bir oyunu sahnelemeye çalıştılar. Oyun bozuldu, işte o an ışıklar yandı, perde düştü ve hainlerin oyunu gün yüzüne çıktı. Kutsal üniformayı giymiş çakallar aziz Türk Milleti ile başedeceğini sandı. Ölüme gülerek giden bir milleti tankla, tüfekle püskürteceklerini sandılar. İşte o kara gecede geri dönmeyi düşünmeden çıktık sokaklara. Dik duruşumuzdan asla ödün vermedik. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vermiş, 7'den 70'e yurdun dört bir yanında tek vücut olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmemiştir. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve kararlılığı milletimizi harekete geçirerek bu alçak girişim bertaraf edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu