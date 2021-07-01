Adana ve Ankara'daki 3 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana ve Ankara'daki 3 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı

Adana ve Ankara'daki 3 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Adana'nın Çukurova ilçesindeki bir taşınmazla Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki iki taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Adana'nın Çukurova ilçesindeki bir taşınmazla Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki iki taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Adana'nın Çukurova ilçesi Kireçocağı Mahallesi'ndeki 16 bin 581,77 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 19 milyon 865 bin lira ile Platex Kimya Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Taşpınar-İmar Mahallesi'ndeki 929 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için en yüksek teklif 2 milyon 350 bin lira ile Kemal Demircioğlu'ndan geldi.

Aynı mahalledeki 1327 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi ise 2 milyon 900 bin lira ile Altınova Tuğra İnşaat Enerji Nakliye Mühendislik Madencilik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi habersiz şekilde işten çıkarıldı
ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi habersiz şekilde işten çıkarıldı
Bir tanesi bile ihracatı durdurabiliyor... Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği' geri döndü
Bir tanesi bile ihracatı durdurabiliyor... Narenciyenin kabusu "Akdeniz meyve sineği" geri döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İbrahim Selim Burak Özçivit Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Erol Bulut Gedson Fernandes Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana ve Ankara'daki 3 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:12:08. #1.16#

title