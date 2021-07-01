Adana ve Ankara'daki 3 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Adana'nın Çukurova ilçesindeki bir taşınmazla Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki iki taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Adana'nın Çukurova ilçesindeki bir taşınmazla Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki iki taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Adana'nın Çukurova ilçesi Kireçocağı Mahallesi'ndeki 16 bin 581,77 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 19 milyon 865 bin lira ile Platex Kimya Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Taşpınar-İmar Mahallesi'ndeki 929 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için en yüksek teklif 2 milyon 350 bin lira ile Kemal Demircioğlu'ndan geldi.

Aynı mahalledeki 1327 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi ise 2 milyon 900 bin lira ile Altınova Tuğra İnşaat Enerji Nakliye Mühendislik Madencilik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun