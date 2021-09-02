Adana Valisi Süleyman Elban, yükseköğretim yurtlarını inceledi
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Adana Valisi Süleyman Elban, yükseköğretim yurtlarını inceledi

Adana Valisi Süleyman Elban, yükseköğretim yurtlarını inceledi
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana Valisi Süleyman Elban, Sarıçam ilçesinde yükseköğretim yurtlarında incelemelerde bulundu.

Adana Valisi Süleyman Elban, Sarıçam ilçesinde yükseköğretim yurtlarında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elban, beraberinde Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile yurtları gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Elban, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu, onların en iyi şekilde eğitimlerini tamamlamaları için uygun ortamın sağlandığını belirtti.

Yurtlardaki odalarda banyo, buzdolabı, çalışma masası, bazalı yatak bulunduğunu, yurtların ev rahatlığında güzel ortamlara kavuşturduklarını ifade eden Elban, yeni ve mevcut yurtlarda yapılan çalışmalarla 4143 olan öğrenci kapasitesinin 11 bin 182'ye kadar çıkarıldığını kaydetti.

Elban, "Öğrencilerimizin daha konforlu konaklayacağı tesislerimizle, eğitim altyapımızla bizler akademik yıla hazırız. Çocuklarımızın çağın gereklerine uygun, fiziki şartları yeterli ortamlarda kalmaları için çok güzel çalışmalar yapılıyor. Her şey çocuklarımız için, her şey geleceğimiz için." ifadelerini kullandı.

Elban, eğitim ve öğretim sürecinin sağlıklı işleyişi konusunda Valilik olarak bütün önlemlerin alındığını da kaydetti.

Adana Valisi Süleyman Elban, yükseköğretim yurtlarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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