Adana Valisi Süleyman Elban, tarım alanlarında incelemede bulundu
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Adana Valisi Süleyman Elban, tarım alanlarında incelemede bulundu

07.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:18
Adana Valisi Süleyman Elban, tarım alanlarında incelemede bulundu

Adana Valisi Süleyman Elban, Sarıçam ilçesindeki tarım alanlarında incelemede bulundu.

Adana Valisi Süleyman Elban, Sarıçam ilçesindeki tarım alanlarında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Süleyman Elban, ilk olarak Akkuyu Mahallesi'ndeki yıllık dekara 30 ton domates üretimi gerçekleştirilen topraksız seralarda inceleme yaptı.

Genellikle Rusya pazarına ürün satışı yapılan 22 dekar alana sahip sera hakkında bilgi alan Vali Elban, daha sonra Çiçekli Mahallesi'ne giderek 60 dekar alanda tünel seralarda gerçekleştirilen çilek üretimini yerinde gördü.

Buradaki incelemelerin ardından Vali Elban, Yarımca Mahallesi'nde tam otomasyonlu 47 dekar alana sahip muz üretim serasında incelemede bulundu.

Elban, elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla Adana'nın doğanın zenginliğini her daim sunan tarımsal bir değer olduğunu belirtti.

Coğrafyanın kıymetini bildiklerini kaydeden Elban, "Bizler, tarımın ekonomik kalkınmadaki önemini her geçen gün daha iyi anlamaktayız. Özellikle pandemi sürecinde gıda üretimimin ne derece önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Bu bağlamda ilimizde üretim ve verimliliğin arttırılması, ulusal ve uluslararası pazarların genişletilerek tarımsal ekonomiden elde ettiğimiz kazancın daha da büyümesi için üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Vali Elban'ın ziyaretlerine, Adana milletvekilleri Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru, Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin, Sarıçam Ziraat Odası Başkanı Ali Mehmet Sarsal ile İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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