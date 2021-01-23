Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı'da ziyaretlerde bulundu

Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesinde kamu kurumlarını ziyaret etti.

Elban'ın, kamu kurumlarına yaptığı ziyarette, Adana İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de hazır bulundu.

İlk olarak Pozantı Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Elban, ilçede süren çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Elban, buradaki konuşmasında, ilçenin sahip olduğu potansiyelleri geliştirmek amacıyla çalışacaklarını belirtti.

Pozantı Belediyesini de ziyaret eden Vali Elban, Belediye Başkanı Mustafa Çay ile görüşerek belediye tarafından verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat