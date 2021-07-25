Adana Valisi Süleyman Elban, polis uygulama noktasını ziyaret etti
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Adana Valisi Süleyman Elban, polis uygulama noktasını ziyaret etti

Adana Valisi Süleyman Elban, polis uygulama noktasını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana Valisi Süleyman Elban, polis uygulama noktasını ziyaret ederek bayram tatili dönüşünde yolculuk yapan sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Adana Valisi Süleyman Elban, polis uygulama noktasını ziyaret ederek bayram tatili dönüşünde yolculuk yapan sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Elban Adana batı gişeleri polis uygulama noktasını ziyaret ederek, yapılan yol kontrol ve denetim faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Burada kontrol amaçlı durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Vali Elban, "Dikkatli ve sabırlı olmak, kurallara eksiksiz uymak trafikte yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçecektir. Her yıl tatil dönüşlerinde hiç istemediğimiz üzücü olaylar yaşanıyor. Geri dönüşü olmayan kayıplar yaşanmaması için tüm sürücülerimizin uyarılarımızı önemsemesi gerekiyor. Hayatımız her şeyden değerli." ifadesini kullandı.

Vali Elban, sürücülere hayırlı yolculuklar temennisinde de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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