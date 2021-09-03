Adana Valisi Süleyman Elban, öğrenci yurtlarında incelemede bulundu
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Adana Valisi Süleyman Elban, öğrenci yurtlarında incelemede bulundu

Adana Valisi Süleyman Elban, öğrenci yurtlarında incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana Valisi Süleyman Elban, Sarıçam ilçesindeki öğrenci yurtlarında incelemede bulundu.

Adana Valisi Süleyman Elban, Sarıçam ilçesindeki öğrenci yurtlarında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Süleyman Elban, Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile birlikte öğrenci yurtlarında inceleme yaptı.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade ederek, onların en iyi şekilde eğitimlerini tamamlamaları için uygun ortamın sağlandığını belirten Vali Elban, yurtlardaki odalarda banyo, buzdolabı, çalışma masası, bazalı yatak bulunduğunu ve yurtların ev rahatlığında güzel ortamlara kavuşturduklarını söyledi.

Yeni yurtlar ve mevcut yurtlarda yapılan çalışmalarla 4 bin 143 olan öğrenci kapasitesinin 11 bin 182'ye kadar çıkarıldığını da ifade eden Vali Elban, "Öğrencilerimizin daha konforlu konaklayacağı tesislerimizle, eğitim altyapımızla bizler akademik yıla hazırız. Çocuklarımızın çağın gereklerine uygun, fiziki şartları yeterli ortamlarda kalmaları için çok güzel çalışmalar yapılıyor. Her şey çocuklarımız için, her şey geleceğimiz için." ifadesini kullandı.

Vali Elban, özellikle gençlerin sorumluluk bilinciyle hareket edip kurallara uyması gerektiğini belirterek, eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı işleyişi konusunda valilik olarak bütün önlemlerin alındığını da bildirdi.

Adana Valisi Süleyman Elban, öğrenci yurtlarında incelemede bulundu
Adana Valisi Süleyman Elban, öğrenci yurtlarında incelemede bulundu
Adana Valisi Süleyman Elban, öğrenci yurtlarında incelemede bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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