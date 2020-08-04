Adana Valisi Süleyman Elban, Magarsus Antik Kenti'nde incelemede bulundu Adana Valisi Süleyman Elban, Karataş ilçesinde kazı çalışmaları devam eden Magarsus Antik Kenti'nde incelemede bulundu.

Adana Valisi Süleyman Elban, Karataş ilçesinde kazı çalışmaları devam eden Magarsus Antik Kenti'nde incelemede bulundu.

Vali Elban, kazı çalışmalarında gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin her ilçesinin tarihsel bir derinliğe ve zenginliğe sahip olduğunu belirten Elban, Magarsus Antik Kenti'nin de bu anlamda çok önemli bir kültürel miras olduğunu kaydetti.

Elban, kazı çalışmaları tamamlandığında Magarsus Anti Kenti'nin tamamen gün ışığına çıkarılarak tarihsel zenginliğinin insanlığa kazandırılacağını, bu sayede bölgenin turist potansiyelinin de artacağını bildirdi.

Kaynak: AA