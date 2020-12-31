Adana Valisi Süleyman Elban, kurum müdürleriyle bir araya geldi
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Adana Valisi Süleyman Elban, kurum müdürleriyle bir araya geldi

31.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:30
Adana Valisi Süleyman Elban, kurum müdürleriyle bir araya geldi

Adana Valisi Süleyman Elban, gerçekleştirilen projelerle kamu hizmetlerinin değerlendirilerek 2021 yılına ilişkin yol haritasının konu edildiği toplantıda kurum müdürleriyle bir araya geldi.

Adana Valisi Süleyman Elban, gerçekleştirilen projelerle kamu hizmetlerinin değerlendirilerek 2021 yılına ilişkin yol haritasının konu edildiği toplantıda kurum müdürleriyle bir araya geldi.

Elban, Valilik Toplantı Salonunda, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışıyla kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğine vurguladı.

Mevcut yatırımların en güzel şekilde sonuçlandırılması ve Adana'nın yeni yatırımlarla buluşturularak geleceğe en güzel şekilde hazırlanması için azami gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Gayemiz bu güzel kenti, tüm ilçeleriyle beraber daha ileri noktalara taşımak. Hepimiz biliyoruz ki Adana, birçok potansiyeli bünyesinde barındıran, Türkiye'nin önde gelen kentlerinden biri. Şehrimizin gerek sanayi gerek tarım gerekse muhtelif alanlardaki mevcut potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek ve Adana'yı el birliği ile geleceğin parlayan yıldızı yapacağız. Bunun için de her zamankinden daha çok çalışacağız."

Elban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kent genelindeki seyrini anbean takip ettiklerini kaydetti.

Yeni yıla girerken bir önceki yılın mukayesesini yaparak yeni dönemde yapılacak çalışmaların bu doğrultuda değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Elban, 2021 yılının refah, sağlık ve mutlulukla geçmesini temenni etti.

Toplantı, yapılan çeşitli değerlendirmeler ve karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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