Adana Valisi Süleyman Elban Kozan'da şehit ailelerini ziyaret etti Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Elban, ilk olarak 2019 yılında Irak'ın kuzeyinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un ailesine ziyarette bulundu.

Şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Elban, daha sonra 2009 yılında Mardin'de terör örgütüyle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Bünyamin Özcan'ın ailesini ziyaret etti.

Tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Vali Elban, "Bu sene 98. yıl dönümünü kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramımız vesilesiyle bir kez daha aziz milletimizin bağımsızlık uğruna neleri göze alabileceğini ve vatanı uğruna nelerden vazgeçebileceğini görmekteyiz. Kıymetli milletimiz, asla aziz şehitlerimizi unutmayacak ve şehitlerimizin kanlarıyla hayat bulan vatan topraklarımızı korumak için daima 'Büyük Taarruz' ruhunu taşıyacaktır. Şehitlerimizden bizlere yadigar kalan kıymetli şehit yakınlarımız devletimizin ve milletimizin göz bebeğidir." ifadesini kullandı.

Ziyaretlere, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Taşkın Keleş de katıldı.

Kaynak: AA