Adana Valisi Süleyman Elban göreve başladı
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Adana Valisi Süleyman Elban göreve başladı

Adana Valisi Süleyman Elban göreve başladı Bazı çalışanlar binadaki pencerelerde ellerinde telefonlarla beklerken bazıları da binanın damına çıkarak bekledi Vali Elban: "Adanamızın başta eğitim, sağlık, kültür, tarım, ekonomi, altyapı ve tüm alanlarda daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için...

19.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:06

Adana Valisi Süleyman Elban göreve başladı

Bazı çalışanlar binadaki pencerelerde ellerinde telefonlarla beklerken bazıları da binanın damına çıkarak bekledi

Vali Elban:

"Adanamızın başta eğitim, sağlık, kültür, tarım, ekonomi, altyapı ve tüm alanlarda daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için gayret sarf edip, çaba göstereceğiz"

ADANA - Adana'ya atanan Vali Süleyman Elban, valilikte yapılan karşılamanın ardından göreve başladı.

Valilik Karararnamesinin ardından Mardin'e atanan Vali Mahmut Demirtaş'ın yerine geçtiğimiz günlerde Ağrı Valisi Süleyman Elban atandı. Elban, için valilik bahçesinde düzenlenen törende aralarında kurum müdürleri ve vali yardımcılarının da bulunduğu valilik çalışanları, Vali Süleyman Elban'ı karşıladı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Elban, Adana'da vali olarak göreve başlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Beni, 'Adana Valiliği' gibi önemli bir göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı sunuyorum. Adanamızın başta eğitim, sağlık, kültür, tarım, ekonomi, altyapı ve tüm alanlarda daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için gayret sarf edip, çaba göstereceğiz" dedi.

Elban, Adana'dan Mardin Valiliğine atanan Mahmut Demirtaş'a da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yeni Vali Süleyman Elban'ı bazı valilik çalışanları merakla bekledi. Bazı çalışanlar binadaki pencerelerde ellerinde telefonlarla beklerken bazıları da binanın damına çıkarak bekledi.

Adana Valisi Süleyman Elban göreve başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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