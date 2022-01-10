Adana Valisi Süleyman Elban, gazetecilerle bir araya geldi - Haberler
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Adana Valisi Süleyman Elban, gazetecilerle bir araya geldi

Adana Valisi Süleyman Elban, gazetecilerle bir araya geldi
AA / Koray Kılıç - Haberler | Güncel

Adana Valisi Süleyman Elban, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Elban, kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte, gazeteciliğin oldukça zor bir meslek olduğunu belirtti.

Gazeteciliğin çok değerli bir meslek olduğunu da ifade eden Elban, "Gazetecilik, zorluklarıyla, keyifleriyle yapılması güzel bir meslek. Dolayısıyla bugün bizimle beraber olan tüm gazeteciler başta olmak üzere, ilimizdeki ve ülkemizdeki tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. İnşallah her 10 Ocak'ta şartlar, teknoloji, üretim açısından daha iyi duruma gelmiş basınla bir araya gelmeyi temenni ediyorum." diye konuştu.

Toplantıda Vali Elban, basın mensuplarının sorunlarını dinledi.

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AA / Koray Kılıç - Son Dakika Haberleri

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