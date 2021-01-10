Adana Valisi Süleyman Elban, emniyet mensuplarıyla bir araya geldi
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Adana Valisi Süleyman Elban, emniyet mensuplarıyla bir araya geldi

10.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:52
Adana Valisi Süleyman Elban, emniyet mensuplarıyla bir araya geldi

Adana Valisi Süleyman Elban başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürlerinin katılımıyla 2020 yılında gerçekleştirilen emniyet ve asayiş çalışmalarıyla 2021 yılında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Adana Valisi Süleyman Elban başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürlerinin katılımıyla 2020 yılında gerçekleştirilen emniyet ve asayiş çalışmalarıyla 2021 yılında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Vali Elban, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, milletin ve devletin bekası, toplumun huzur ve emniyeti için yüksek vazife şuuru ile görev ifa eden tüm polislerin her türlü takdiri hak ettiğini kaydetti.

Kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması gibi toplum huzurunu sağlamaya yönelik görevleri yerine getiren emniyet teşkilatının salgınla mücadelede de özveriyle çalıştığını belirten Vali Elban, "Pandemi sürecinin başladığı ilk andan beri ülkemizin bulunduğu bu zor zamanda ilgili tüm kurumlarımız gibi emniyet teşkilatımız da büyük bir sorumluluk örneği göstererek sahada gece gündüz çalışmış ve halen de çalışmalarını bu anlayışla devam ettirmektedir. Bu cansiparane çalışmalarından ötürü teşkilatımızın her bir ferdini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Elban, polislerin her türlü güçlüğün üstesinden geleceğine, il genelindeki mevcut huzur ve güven ortamını koruyacağına inancının tam olduğunu dile getirerek, bu ortamın sağlanmasına olan katkılarından dolayı İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye teşekkür etti.

Toplantı, gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri ve yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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