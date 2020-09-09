Adana Valisi Süleyman Elban'dan ziyaretler
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Adana Valisi Süleyman Elban'dan ziyaretler

Adana Valisi Süleyman Elban, kente bazı kaymakam ve belediye başkanlarına ziyarette bulundu.

Adana Valisi Süleyman Elban'dan ziyaretler
09.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:14

Adana Valisi Süleyman Elban, kente bazı kaymakam ve belediye başkanlarına ziyarette bulundu.

Vali Elban, ilk olarak, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz'u ziyaret etti.

İlçede gerçekleştirilen çalışmalarla planlanan projelerin yanı sıra koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler ve gerçekleştirilen denetim faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgi alan Elban, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Elban, daha sonra Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti.

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün de katıldığı ziyarette Vali Elban, belediyenin hizmet ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı da ziyaret eden Elban, ilçe genelinde yapılan çalışmaların Adana için önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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