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Adana Valisi Süleyman Elban, Ceyhan OSB'yi ziyaret etti

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Adana Valisi Süleyman Elban, Ceyhan OSB'yi ziyaret etti

Adana Valisi Süleyman Elban, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesine (OSB) ziyarette bulundu.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesine ( Osb ) ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Elban, Ceyhan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bayram Yılmaz'dan OSB'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Son dönemde yapılan yatırımlarla Ceyhan'ın adından söz ettirdiğini aktaran Elban, konumuyla stratejik öneme sahip Ceyhan OSB'nin sadece kent için değil ülke için de çok önemli bir yatırım olduğunu kaydetti.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri
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