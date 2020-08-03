Adana'da su kuyusu faciası: 4 kişi hayatını kaybetti Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusu kazarken metan gazından etkilenen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 4 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Çukurova ilçesinde su kuyusu kazarken metan gazından etkilenen bir kişiyi kurtarmaya çalışan 3 kişi daha girdikleri kuyuda hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Salbaş Mahallesi Bozcalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, su çıkarmak için kuyu kazan bir kişi, metan gazından etkilendi. Onu kurtarmaya çalışan 1'i kadın 3 kişi daha kuyuya girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kuyudan 1'i kadın 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Kaynak: AA