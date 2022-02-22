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Adana Valisi Süleyman Elban'a ziyaret

AA, Koray Kılıç - Güncel
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Adana Valisi Süleyman Elban'a ziyaret

Adana Valisi Süleyman Elban, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Elban, ziyarette, vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, toplanan vergilerle eğitim, ulaşım, sağlık gibi alanlarda hizmet verildiğini ifade etti.

Vergi Dairesi Başkanı Güner de Vali Elban'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AA / Koray Kılıç - Güncel

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